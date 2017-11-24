В Киеве "заминировали" все станции метро сразу
Полиция получила сообщение о минировании всех станций Киевского метрополитена.
Об этом рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
По его словам, искать взрывчатки будут полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка на станциях.
"Будем проверять своими силами - работников, которые дежурят на станциях", - сказал он.
В то же время метро работает в штатном режиме, ни на станциях, ни в вагонах ничего не объявляют.
В метрополитене УП сказали, что у них все хорошо, никаких станций не закрывают.
В 19:06 на странице Twitter "Киевского метрополитена" появилось сообщение, что "заминирована" станция "Сырец".
Как известно, в пятницу полиция проверяет "минирование" в 6 аэропортах и на ГП "Антонов".
Позже Тракало сообщил УП, что уже проверили аэропорты "Днепр" и "Одесса" - ничего не нашли.
Ирина Балачук, Мария Думанская, УП
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