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В Киеве "заминировали" все станции метро сразу

Пятница, 24 ноября 2017, 18:12

Полиция получила сообщение о минировании всех станций Киевского метрополитена.

Об этом рассказал "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, искать взрывчатки будут полицейские, которые обеспечивают охрану общественного порядка на станциях.

"Будем проверять своими силами - работников, которые дежурят на станциях", - сказал он.

В то же время метро работает в штатном режиме, ни на станциях, ни в вагонах ничего не объявляют.

В метрополитене УП сказали, что у них все хорошо, никаких станций не закрывают.

В 19:06 на странице Twitter "Киевского метрополитена" появилось сообщение, что "заминирована" станция "Сырец".Сейчас она закрыта на вход и выход.

Как известно, в пятницу полиция проверяет "минирование" в 6 аэропортах и на ГП "Антонов".

Позже Тракало сообщил УП, что уже проверили аэропорты "Днепр" и "Одесса" - ничего не нашли.

Ирина Балачук, Мария Думанская, УП

Темы: метроКиевчрезвычайное происшествие
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