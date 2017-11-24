Прокуратура Крыма отдала в суд дело о передаче картин на оккупированный полуостров

Прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении сотрудников Мариупольского краеведческого музея, которые в марте 2014 незаконно передали в аннексированный Крым 52 картины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой АРК ... направлено в Октябрьский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении бывшего директора КУ "Мариупольский краеведческий музей" и заведующего отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи - филиала КУ "Мариупольский краеведческий музей", - говорится в сообщении.

Их обвиняют в том, что они "неподобающе выполнили свои служебные обязанности".

"В частности, 20.03.2014 передали на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины", - отмечают в прокуратуре.

Уголовное производство проводят по статье 367 Уголовного кодекса - служебная халатность. Санкции статьи предусматривают от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как известно, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.



Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.



18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.



Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.



По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

В августе Интерпол подтвердил, что картины из крымского музея находятся в международном розыске.

В сентябре двум работницам "Мариупольского краеведческого музея" объявили о подозрении в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов.