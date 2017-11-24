Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Крыма отдала в суд дело о передаче картин на оккупированный полуостров

Пятница, 24 ноября 2017, 19:59
Прокуратура Крыма отдала в суд дело о передаче картин на оккупированный полуостров

Прокуратура АРК направила в суд обвинительные акты в отношении сотрудников Мариупольского краеведческого музея, которые в марте 2014 незаконно передали в аннексированный Крым 52 картины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратурой АРК ... направлено в Октябрьский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении бывшего директора КУ "Мариупольский краеведческий музей" и заведующего отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи - филиала КУ "Мариупольский краеведческий музей", - говорится в сообщении.

Их обвиняют в том, что они "неподобающе выполнили свои служебные обязанности".

"В частности, 20.03.2014 передали на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым в КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, которые являются государственной частью Музейного фонда Украины", - отмечают в прокуратуре.

Уголовное производство проводят по статье 367 Уголовного кодекса - служебная халатность. Санкции статьи предусматривают от 2 до 5 лет лишения свободы.

Как известно, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в Минкульте Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.

Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.

По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

В августе Интерпол подтвердил, что картины из крымского музея находятся в международном розыске.

В сентябре двум работницам "Мариупольского краеведческого музея" объявили о подозрении в незаконной передаче на территорию аннексированного Крыма 52 картин на общую сумму более 1 миллиона 320 тысяч долларов.

Темы: прокуратураКрымМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: