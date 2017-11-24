Полиция не обнаружила взрывчатки во время массового "минирования" в Украине

Полиция закончила проверять анонимные сообщения о минировании в аэропортах Киева, Одессы, Винницы, Днепра и Ивано-Франковска и сообщила, что ни одно из них не подтвердилось, их работу восстановили.

Об этом сообщила Национальная полиция.

Кроме того, не подтвердилась информация о заминировании в двух торговых центрах Винницы.

"В общем, было эвакуировано более 30 тысяч граждан. Из них, в торговых центрах Львова - 30 тысяч, Виннице - 2 тысячи, по аэропортам - около 300 человек", - говорится в сообщении.

Позже в полиции сообщили, что также завершили проверки станции столичного метрополитена и торгового центра во Львове. По их результатам никаких подозрительных предметов и веществ обнаружено не было. Сейчас объекты работают в обычном режиме.

Информацию обо всех фактах полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, в пятницу поступили сообщения о минировании всех станций Киевского метрополитена, аэропортов "Киев", "Борисполь", "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск", а также ГП "Антонов".

Впоследствии стало известно, что в аэропортах "Киев", "Днепр" и "Одесса" взрывчатки не нашли.

Позже в полицию поступили сообщения о минировании одного ТРЦ в Виннице и двух во Львове.