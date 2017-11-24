Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Минирование" распространилось на ТРЦ в Виннице и Львове: идет эвакуация

Пятница, 24 ноября 2017, 18:39

В полицию поступили сообщения о минировании одного ТРЦ в Виннице и двух во Львове.

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, из зданий эвакуировали 2000 человек.

Как сообщает полиция Винницкой области в Facebook, в Виннице полиция с собаками проверяет на наличие взрывчатки торговый центр "МагиГранд".

"Сегодня в 18:00 по спецлинии полиции "102" поступило сообщение о минировании торгового центра "МагиГранд" в г. Винница. Проведена эвакуация работников и посетителей торгового центра", - говорится в сообщении.

Позднее в ГУ НП сказали, что взрывчатки в здании не нашли.

Как сообщалось, в пятницу поступили сообщения о минировании всех станций Киевского метрополитена, аэропортов "Киев", "Борисполь", "Одесса", "Винница", "Днепр" и "Ивано-Франковск", а также ГП "Антонов".

Впоследствии стало известно, что в аэропортах "Киев", "Днепр" и "Одесса" взрывчатки не нашли.

Мария Думанская, Евгений Кизилов, УП

Темы: ВинницаЛьвовчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Винница
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Винница получила 16 трамваев Tram 2000 из Швейцарии
В Виннице и Запорожье раздавались взрывы – СМИ
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: