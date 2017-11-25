Малофеев, финансирующий боевиков, объявлен в межгосударственный розыск

Российский прокремлевский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании боевиков ОРДЛО, объявлен в межгосударственный розыск, а досудебное расследование в отношении него приостановлено.

Об этом говорится в ответе замглавы, начальника Главного следственного управления Нацполиции Виталия Невгада на депутатский запрос нардепа Сергея Лещенко.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по ч.5 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", составлено и сообщено о подозрении "способом, предусмотренным главами 6, 11 и 22 УПК Украины".

"На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено ... а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск", - заявили в Нацполиции.

Как известно, в июле 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Шойгу С.К. и Малофеева К.В. по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч.5 ст. 260 УК Украины.

Статьи касаются создания непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формирований.

В частности, Малофеев подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Украинская правда