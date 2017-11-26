Адвокат: Дело Сущенко может пойти по "схеме" Шаройко

Марк Фейгин - адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в РФ, заявляет, что дело Сущенко может пойти по "схеме дела Шаройко в Беларуси".

Об этом Фейгин заявил в своем Facebook 26 ноября.

Он сообщил, что его "планируют лишить статуса адвоката уже в декабре по указанию российских спецслужб".

"Чтобы реализовать по Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси", - добавил он.

Фейгин напомнил, что утром 27 ноября во Московском городском суде состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения по делу Сущенко о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста до 30 января 2018 года.

украинская правда