Адвокат: Дело Сущенко может пойти по "схеме" Шаройко
Марк Фейгин - адвокат украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в РФ, заявляет, что дело Сущенко может пойти по "схеме дела Шаройко в Беларуси".
Об этом Фейгин заявил в своем Facebook 26 ноября.
Он сообщил, что его "планируют лишить статуса адвоката уже в декабре по указанию российских спецслужб".
"Чтобы реализовать по Романа Сущенко оперативную схему, как с Шаройко в Беларуси", - добавил он.
Фейгин напомнил, что утром 27 ноября во Московском городском суде состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства стороны обвинения по делу Сущенко о продлении срока содержания под стражей украинского журналиста до 30 января 2018 года.
украинская правда
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