Адвокат: Справа Сущенка може піти за "схемою" Шаройка

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Неділя, 26 листопада 2017, 22:11

Марк Фейгін - адвокат українського журналіста Романа Сущенка, незаконно затриманого в РФ, заявляє, що справа Сущенка може піти за "схемою справи Шаройка у Білорусі". 

Про це Фейгін заявив у своєму Facebook 26 листопада. 

Він повідомив, що його "планують позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб".

"Щоб реалізувати щодо Романа Сущенка оперативну схему, як з Шаройком у Білорусі", - додав він. 

Фейгін нагадав, що вранці 27 листопада у Московському міському суді відбудеться судове засідання з розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі Сущенка про продовження терміну тримання під вартою українського журналіста до 30 січня 2018 року. 

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму. Сущенко досі перебуває у російському СІЗО.

Наприкінці вересня 2017 року суд у Москві вирішив залишити Сущенка під вартою ще на 2 місяці - до 30 листопада 2017 року.

Фейгін упевнений, що його підзахисного засудять до 20 років в'язниці.  20 листопада Сущенка відвідали дружина і донька

17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка. Редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися. 

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Білоруський Комітет держбезпеки стверджує, що Шаройко працює на українську розвідку під прикриттям і має цілу мережу агентів-білорусів. Під час обшуку у журналіста вдома нібито виявили копії розвідувальних донесень, спрямованих ним "у Центр".

За твердженням КДБ Білорусі, Шаройко визнав, що є полковником військової розвідки України, а координував його діяльність радник посольства України в Білорусі.

Українська правда 

Теми: Сущенко Росія
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