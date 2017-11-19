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Фейгин уверен, что Сущенко в РФ засудят до 20 лет

Воскресенье, 19 ноября 2017, 16:21
Фейгин уверен, что Сущенко в РФ засудят до 20 лет

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы.

Об этом Марк Фейгин написал в Twitter.

"Завтра к моему подзащитному, украинскому журналисту Роману Сущенко прилетает на свидание жена с дочерью, в канун "суда", где ему собираются выписать 20 лет за "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину" летом-осенью 2016 года, по версии следствия", - написал Фейгин.

В эфире "112 Украина" он объяснил, что Сущенко обвиняется по статье 276 "Шпионаж" Уголовного кодекса России. Санкции этой статьи предусматривают срок заключения до 20 лет.

"Учитывая характер действия российских судов по политическим делам, особенно в отношении украинцев, рассчитывать на то, что будет какое-то другое решение (кроме 20 лет заключения - ред.), думать не приходиться", - отметил защитник.

Адвокат также убежден, что дело Сущенко передадут в суд до конца года.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

Украинская правда

Темы: СущенкоРосcиясуд
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