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Жене и дочери разрешили свидание с Сущенко перед судом

Понедельник, 20 ноября 2017, 10:29

Украинского журналиста Романа Сущенко, которого задержали в Москве и обвинили в "шпионаже", накануне суда посетили жена и дочь.

Об этом в Twitter сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин.   

 
Фото из Twitter Марка Фейгина 

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыму.

Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы.

Украинская правда

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