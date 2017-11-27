Задержанного активиста ГО "Рух визволення" отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО на два месяца активиста общественной организации "Рух визволення" Леонида Литвиненко, задержанного накануне по подозрению в нападении на охранника сельскохозяйственного предприятия.

Об этом сообщает ГО "Рух Визволення" на странице Facebook.

Соответствующую меру пресечения избрал Жовтневый суд Мариуполя.

"Судья… Скрипниченко Татьяна, предварительно закрыв судебное заседание от общественности, отправила в СИЗО на два месяца нашего активиста, добровольца батальона ОУН Леонида Литвиненко", - говорится в сообщении организации.

В то же время, заседание по избранию меры пресечения для второго подозреваемого в нападении на Кировоградщине, Анатолия Виногродского, еще идет.

Как сообщалось ранее, 26 ноября Леонида Литвиненко задержали в Новоград-Волынском.

"Рух визволення" на своей странице в Facebook заявлял также, что Литвиненко участвует в блокаде рядом с Новоград-Волынским "контрабанды российского топлива в Украину, организованной фирмами Виктора Медведчука".

Кроме того позже "Рух визволення" заявил, что неизвестные похитили их активиста, второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

В полиции заявили, что Виногродский задержан в Киеве по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

Как известно, ранее бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова арестовали на 60 суток по делу о похищении другого бойца батальона Александра Калашника в 2014 году. Суд над Новиковым состоялся после того, как 24 ноября "Рух визволення" заявил о его похищении.

ОО "Рух визволення" называет себя одним из организаторов акции протеста под Верховной Радой.

Акция под ВР началась с "Всеукраинского сбора" за большую политическую реформу 17 октября. Ее участники требовали принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.