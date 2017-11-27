Ограничение скорости 50 км/ч будет не везде - полиция

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Понедельник, 27 ноября 2017, 22:13

Ограничение скорости движения 50 км/ч с 1 января 2018 будет установлено не на всех участках городов и поселков.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает "Громадське".

"Есть пункт 12.8 правых дорожного движения, который предусматривает, что в конкретно определенных местах органы местного самоуправления по согласованию с полицией, могут устанавливать другие знаки. И там скорость будет выше, например на проспекте Бажана или Победы (в Киеве - ред.)" , - рассказал он.

Кроме того, если примут еще один законопроект, допустимое превышение скорости на дорогах уменьшат с 20 до 10 км/ч.

Как известно, с 1 января 2018 года разрешенная скорость движения в населенных пунктах снизится с 60 до 50 км/ч.

Темы: авто законодательство
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