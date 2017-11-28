Омелян рассказал, что может остановить строительство керченского моста

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Вторник, 28 ноября 2017, 17:58

Строительство Россией моста через Керченский пролив необходимо срочно остановить.

Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на Международной конференции по морской безопасности в Киеве, передает пресс-служба ведомства.

"Незаконное строительство керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", - сказал он.

Министр напомнил, что 24 мая Россия объявила об ограничении параметров для прохождения судов, следующих из Черного в Азовское море и наоборот под аркой моста через Керченский пролив.

"А это потери экспорта только в США 1 млн тонн украинского металла ежегодно!" - подчеркнул он.

Омелян отметил, что из-за этого строительства значительно ухудшится состояние зерновой логистики Азовского региона, ведь будут введены габаритные ограничения и существенно подорожает фрахт морских судов, которые будут соответствовать габаритным требованиям пропуска через Керченский пролив.

Он сообщил, что 27 ноября поднял этот вопрос в Генеральной ассамблее Международной морской организации (ИМО).

Как известно, в Федеральном дорожном агентстве РФ уверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".

Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.

Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока по причине строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

Темы: Крым Росcия дороги
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