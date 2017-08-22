РФ может оставить Мариуполь без сообщения с Азией, Африкой и Америкой

Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, перекрыв Керченский пролив при строительстве моста на Крымский полуостров.

Об этом заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины 160 метров ", - говорится в заявлении МинВОТ.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Мариупольский порт, новым требованиям к габаритам судов, не соответствуют по меньшей мере 144 корабля, которые заходили в порт в течение прошлого года.

Это составляет 23% от общего количества судов.

Именно на них приходится 43% грузопереработок порта.

"Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн)", - подчеркнули в министерстве.

В МинВОТ уверены, что подобное ограничение будет влиять на конкурентоспособность порта. Ведь такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей.

"На другие континенты - Азию, Африку и американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку больше по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза", - пояснили в ведомстве.

Протест из-за ограничений Россией движения судов через Керченский пролив выразило также и МИД.

В соответствии со ст. 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода.

В МИД уверяют, что строительство моста через Керченский пролив является незаконным в соответствии с международным правом, поскольку Украина, как прибрежное государство по отношению к Крымскому полуострову, не давала согласие на такое строительство.

Соответствующая нота протеста была направлена ​​российской стороне.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила международно-правовой запрос в НАСА по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста.