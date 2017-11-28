Омелян розповів, що може зупинити будівництво керченського мосту

Будівництво Росією мосту через керченську протоку необхідно терміново зупинити.

Про це у вівторок заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві, передає прес-служба відомства.

"Незаконне будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити і це можливо лише під тиском міжнародних партнерів України та додаткових санкцій проти Росії як держави, проти компаній та фізичних осіб, які причетні до незаконного будівництва", - сказав він.

Міністр нагадав, що 24 травня Росія оголосила про обмеження параметрів для проходження суден, що слідують з Чорного в Азовське море і навпаки під аркою мосту через Керченську протоку.

"А це втрати експорту лише до США 1 млн тон українського металу щорічно!" – наголосив він.

Омелян зауважив, що через це будівництво значно погіршиться стан зернової логістики Азовського регіону, адже будуть введенні габаритні обмеження і суттєво здорожчає фрахт морських суден, які будуть відповідати габаритним вимогам пропуску через Керченську протоку.

Він повідомив, що 27 листопада порушив це питання у Генеральній асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО).

Як відомо, у Федеральному дорожньому агентстві РФ запевняють, що будівництво мосту через Керченську протоку, з Росії до окупованого нею Криму, завершено "більш ніж на 50%".

Адміністрація морських портів України заявляє про зниження на третину вантажопотоку в Бердянському морпорту через будівництво Росією керченського мосту на окупований Крим.

Росія заборонила рух через Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що через обмеження вантажопотоку через будівництво Керченського мосту Маріупольський порт може лишитися без сполучення з Азією, Африкою та Америкою.