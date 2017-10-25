Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России утверждают, что построили половину керченского моста

Среда, 25 октября 2017, 14:40

В Федеральном дорожном агентстве РФ заверяют, что строительство моста через Керченский пролив, из России в оккупированный ею Крым, завершено "более чем на 50%".

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление заместителя главы агентства Игоря Астахов, которое тот сделал в среду в Казани.

"Сейчас уже более 50% объемов работ на этом сооружении выполнено", - сказал он.

По его словам, строительство ведется на восьми морских и сухопутных участках.

"Монтаж арок пролетных строений как железнодорожной части, так и автомобильной части - уже успешно завершен", - похвастался Астахов.

Он выразил уверенность, что движение по автомобильной части моста будет запущено уже к концу 2018 года.

Как известно, Администрация морских портов Украины заявляет о снижении на треть грузопотока в Бердянском морпорту из-за строительства Россией керченского моста на оккупированный Крым.

Россия запретила движение через Керченский пролив всем кораблям, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений грузопотока из-за строительства Керченского моста Мариупольский порт может остаться без сообщения с Азией, Африкой и Америкой.

Темы: КрымРосcиястроительствооккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Крым
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Появились свежие снимки военного полигона в Крыму. Там до сих пор детонирует
В Крыму беспилотник повредил 4 админздания – оккупационные "власти"
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: