Сына Попова отправили под домашний арест

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Среда, 29 ноября 2017, 17:20

Суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.

Такое решение Оболонский райсуд вынес на заседании 29 ноября.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Нардеп Игорь Попов дал комментарий журналистам и поблагодарил своих адвокатов.

"Мы будем выполнять все предписания. Не будем ни на кого давить, будем общаться с пострадавшими исключительно в присутствии следователя, чтобы выполнить требования по компенсации всех причиненных убытков", - сказал отец обвиняемого подростка.

Относительно смягчающих обстоятельств, которые учел суд, Попов отметил следующее:

"Признание вины, сотрудничество со следствием, признание всех подозрений, - это первое обстоятельство для смягчения меры пресечения".

Валентина Романенко, УП
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