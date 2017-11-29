Сына Попова отправили под домашний арест
Суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.
Такое решение Оболонский райсуд вынес на заседании 29 ноября.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Нардеп Игорь Попов дал комментарий журналистам и поблагодарил своих адвокатов.
"Мы будем выполнять все предписания. Не будем ни на кого давить, будем общаться с пострадавшими исключительно в присутствии следователя, чтобы выполнить требования по компенсации всех причиненных убытков", - сказал отец обвиняемого подростка.
Относительно смягчающих обстоятельств, которые учел суд, Попов отметил следующее:
"Признание вины, сотрудничество со следствием, признание всех подозрений, - это первое обстоятельство для смягчения меры пресечения".
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