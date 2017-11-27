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Сын нардепа совершил разбойное нападение

Понедельник, 27 ноября 2017, 09:37

Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

Поэтому определенное время политик посвятит семье, сообщил он в Facebook.

"У меня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды", – написал Попов.

"Слава Богу, все живы. Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", – добавил он.

Попов попросил не связывать его горе с политикой или с "чьими-то интригами".

"Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на время пропаду из эфиров и побуду с семьей", – отметил депутат.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Как сообщает "Киев оперативный", в воскресенье около 20:00 на проспекте Рокоссовского, 3, в магазин "Продукты" забежали двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали выручку в сумме 2000 гривен.

"Одного из них удалось задержать сознательным гражданам, которые в этот момент находились в магазине, другому удалось скрыться", – говорится в сообщении.

Через 5-7 минут, по ориентированию, у ЖК "Министерский" патрульным полицейским удалось задержать второго вора.

"Оба похожи на лиц, на счету которых уже 5 аналогичных преступлений", – говорится в сообщении, тогда как на фотографиях видно несовершеннолетних.



На месте обнаружили пистолет.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

Игорь Попов является заместителем главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. По данным источников "Украинской правды", именно его в Администрации президента хотели поставить вместо Егора Соболева во главе комитета.

"Украинская правда". Видео с "Инсайдер" и "Киев оперативный"

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Темы: криминалРадикальная партияВерховная РадаКиев
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