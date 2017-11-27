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Ограбление магазина сыном нардепа расследуют как разбой

Понедельник, 27 ноября 2017, 12:45
Игорь Попов, депутат от Радикальной партии Олега Ляшко

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова продуктового магазина на Оболони.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Начато уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники во время грабежа угрожали "продавцам и посетителям оружием" и из кассы забрали 2000 гривен.

Одного из фигурантов схватили на месте преступления неравнодушные мужчины.

Другого, с деньгами, задержали полицейские на автостанции "Полесье" на площади Шевченко. 

 
Задержанные 
Фото Киев Оперативный

"Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

По данным канала "112 Украина", к событиям причастен сын нардепа Богдан Попов.

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Темы: полицияРадикальная партиякриминал
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