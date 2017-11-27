Сын нардепа отказался давать показания об ограблении магазина

Двое несовершеннолетних, которые ограбили магазин на Оболони, среди которых сын народного депутата Игоря Попова, отказались давать показания после вручения им подозрения.

Об этом сообщила представитель прокуратуры Киевской области Надежда Максимец, передает "Громадське радио".

"После общения с адвокатами, воспользовавшись 63 статьей Конституции, не предоставляют показов", - рассказала Максимец.

В прокуратуре отметили, что парни задержаны, им инкриминируется часть третья статьи 187 - разбойное нападение, соединенное с проникновением в помещение.

Утром 28 ноября прокурор обратится в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Максимец, нардеп Игорь Попов общался со своим сыном, но ей не известно, пытался ли он повлиять на расследование.

"Сейчас никто не может повлиять ни на органы предварительного расследования, ни на процессуальных руководителей. Есть свидетели, есть видеодоказательства совершения преступления", - отметила Максимец.

Сейчас прокуратура проверяет информацию о причастности задержанных к аналогичным преступлениям, которые совершили в последнее время в Киеве.

Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова продуктового магазина на Оболони.