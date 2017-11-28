Сын Попова решил дать показания об ограблении магазина

29 ноября суд будет избирать меру пресечения двум несовершеннолетним, накануне совершили разбойное нападение на магазин "Святковий" в Оболонском районе Киева.



Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



"Рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения обоим несовершеннолетним состоится завтра в 14.00 и 16.00 в Оболонском райсуде столицы. Судья Л.П. Шестаковская", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Она также отметила, что после объявления подозрения оба подростка начали давать показания о нападении на магазин.



"Подозреваемые сотрудничают со следствием в пределах обвинения в нападении на магазин на Оболони. Или причастны ли они к совершению аналогичных преступлений выяснять следствие", - отметила Максимец.



Других подробностей столичная прокуратура пока не сообщает.

Как известно, ранее депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

Полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту вооруженного ограбления сыном нардепа Игоря Попова и еще одним подростком продуктового магазина на Оболони.

Ранее сообщалось, что сын Попова отказывается давать показания об ограблении магазина.