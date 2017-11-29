Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сериал "Сваты" таки запретили

Среда, 29 ноября 2017, 14:46
Сериал Сваты таки запретили

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, заявляет, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, подтвердил "Украинской правде", что показ сериала запретили.

Он объяснил логику вещей: сначала СБУ внесла актера из этого сериала - Федора Добронравова - в список лиц, которым запрещено пересекать границу Украины, затем на этой неделе по представлению СБУ Минкульт внес Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - соответственно этот список уже есть на их сайте.

"Ну а мы (Госкино) вынуждены, как того требует закон, отменить прокатные удостоверения на все фильмы и сериалы, где играет этот актер", - отметил Неретин.

Ранее Ильенко объяснял, что как гражданин полностью поддерживает действия СБУ о запрете на въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову.

"Однако Госкино к этому не имеет никакого отношения. О решении СБУ я, как и все остальные, узнал из новостей", – отмечал Ильенко.

"Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". Пока никаких решений по этому вопросу Министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала "Сваты" нет", – заявлял он ранее.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Последние новости
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
Все новости...
Реклама: