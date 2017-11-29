Сериал "Сваты" таки запретили

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, заявляет, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин, подтвердил "Украинской правде", что показ сериала запретили.

Он объяснил логику вещей: сначала СБУ внесла актера из этого сериала - Федора Добронравова - в список лиц, которым запрещено пересекать границу Украины, затем на этой неделе по представлению СБУ Минкульт внес Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности - соответственно этот список уже есть на их сайте.



"Ну а мы (Госкино) вынуждены, как того требует закон, отменить прокатные удостоверения на все фильмы и сериалы, где играет этот актер", - отметил Неретин.



Ранее Ильенко объяснял, что как гражданин полностью поддерживает действия СБУ о запрете на въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову.



"Однако Госкино к этому не имеет никакого отношения. О решении СБУ я, как и все остальные, узнал из новостей", – отмечал Ильенко.



"Запрет на въезд в Украину Добронравову не означает, что будет запрещен сериал "Сваты". Пока никаких решений по этому вопросу Министерство культуры не принимало. На сегодня правовых оснований для запрета сериала "Сваты" нет", – заявлял он ранее.