В Киеве начались столкновения между правоохранителями и участниками шествия

В столице у здания Министерства внутренних дел начались столкновения между участниками факельного шествия и правоохранителями.

Об этом сообщает "Укринформ".

К началу столкновений на улице Институтской возле администрации президента неизвестные бросили дымовые шашки между правоохранителями и участниками факельного шествия, которое организовали к четвертой годовщине разгона евромайдан.

Отмечается, что около сотни активистов устроили факельное шествие от Майдана Независимости до администрации президента, МВД и Генпрокуратуры.

Смолоскипи, фаєри та димові шашки — учасники акції під Адміністрацією президента вимагають розслідувати злочини проти Майдану pic.twitter.com/XipkztSCM9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 29, 2017

Организатор акции - ВОО "Коалиция участников оранжевой революции". Требования участников акции - расследовать преступления, совершенные против участников Революции достоинства и Евромайдана.

Правоохранители на Институтской не пустили участников акции в администрацию президента. В ответ неизвестные начали бросать дымовые шашки между участниками шествия и правоохранителями.

Позже к митингующим вышел представитель АП и начал с ними переговоры. Однако его ответ не устроил участников шествия и они начали выкрикивать ему "Ганьба".