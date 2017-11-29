У Києві між поліцією і учасниками ходи були сутички, є затримані

У столиці біля будівлі Міністерства внутрішніх справ сталися сутички між учасниками смолоскипної ходи та правоохоронцями.

Про це повідомляє "Укрінформ".

До початку сутичок на вулиці Інститутській біля адміністрації президента невідомі кинули димові шашки між правоохоронцями та учасниками смолоскипної ходи, яку організували до четвертої річниці розгону Євромайдану.

У коментарі УП речниця столичної поліції Оксана Блищик розповіла, що правоохоронці затримали 4 осіб. Їх доставили до управління поліції для надання пояснень, встановлення всіх обставин події та складання адміністративних матеріалів. Після цього їх відпустять.

Вона розповіла, що біля будівлі Міністерства внутрішніх справ активісти застосували піротехніку, а кілька учасників акції намагалися підпалити військову димову шашку.

Крім того, поліцейські запросили організатора заходу 30 листопада прийти до них, щоб встановити причини порушення порядку проведення акції.

Як відомо, 29 вересня близько сотні активістів влаштували смолоскипну ходу від Майдану Незалежності до адміністрації президента, МВС і генпрокуратури.

Смолоскипи, фаєри та димові шашки — учасники акції під Адміністрацією президента вимагають розслідувати злочини проти Майдану pic.twitter.com/XipkztSCM9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) November 29, 2017

Організатор акції - ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції". Вимоги учасників акції - розслідувати злочини, скоєні проти учасників Революції гідності та Євромайдану.

Правоохоронці на Інститутській не пустили учасників акції до адміністрації президента. У відповідь невідомі почали кидати димові шашки між учасниками ходи та правоохоронцями.

Пізніше до мітингувальників вийшов представник АП і почав із ними переговори. Однак його відповідь не влаштувала учасників ходи і вони почали вигукувати йому "Ганьба".