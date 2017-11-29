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В Киеве начались столкновения между правоохранителями и участниками шествия

Среда, 29 ноября 2017, 20:31
В Киеве начались столкновения между правоохранителями и участниками шествия

В столице у здания Министерства внутренних дел произошли столкновения между участниками факельного шествия и правоохранителями.

Об этом сообщает "Укринформ".

К началу столкновений на улице Институтской возле администрации президента неизвестные бросили дымовые шашки между правоохранителями и участниками факельного шествия, которое организовали к четвертой годовщине разгона евромайдан.

В комментарии УП пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик рассказала, что правоохранители задержали 4 человек. Их доставили в управление полиции для дачи объяснений, установления всех обстоятельств происшествия и составления административных материалов. После этого их отпустят.

Она рассказала, что у здания министерства внутренних дел активисты применили пиротехнику, а несколько участников акции пытались поджечь военную дымовую шашку.

Кроме того, полицейские пригласили организатора мероприятия 30 ноября прийти к ним, чтобы установить причины нарушения порядка проведения акции.

Как известно, 29 сентября около сотни активистов устроили факельное шествие от Майдана Независимости до администрации президента, МВД и Генпрокуратуры.

Организатор акции - ВОО "Коалиция участников оранжевой революции". Требования участников акции - расследовать преступления, совершенные против участников Революции достоинства и Евромайдана.

Правоохранители на Институтской не пустили участников акции в администрацию президента. В ответ неизвестные начали бросать дымовые шашки между участниками шествия и правоохранителями.

Позже к митингующим вышел представитель АП и начал с ними переговоры. Однако его ответ не устроил участников шествия и они начали выкрикивать ему "Ганьба".

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Темы: КиевМайданакции
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