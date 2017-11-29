Главные новости дня - за 60 секунд

Коломойский дал показания НАБУ, сына Попова отпустили под домашний арест, "Сватов" запретили, шахтерам не выплачивают зарплаты, погода ухудшается - новости, которые обсуждали 29 ноября.

О Коломойском. Олигарх Игорь Коломойский дал показания НАБУ в деле о национализации Приватбанка. Коломойский в своих показаниях назвал членами преступной группировки Макара Пасенюка, Валерию Гонтареву, Катерину Рожкову, а также подробно рассказал о том, как принималось решение о национализации Приватбанка.

О сыне Попова. Суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца сына нардепа Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который совершил разбойное нападение на магазин.

О ДТП и плохой погоде. За несколько часов в Киевской области из-за гололеда произошло более 100 дорожно-транспортных аварий.

О шахтерах. Несколько десятков горняков шахты "Бужанская" с воскресенья отказываются выходить из шахты, протестуя против невыплаты зарплат.

О Саакашвили. Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что президент Петр Порошенко отдал приказ арестовать его за попытку госпереворота.

О Чийгозе и Умерове. Турецкое правительство обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

О "Сватах". Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, заявляет, что Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

О вандалах. Печерский районный суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.

О выходных. Президент Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.

О погоде. Гололедица, дожди и мокрый снег с усилением ветра ожидают украинцев в ближайшие дни.

О суде в Гааге. Сегодня, во время оглашения приговора в Гаагском суде, хорватский генерал Слободан Праляк выпил яд. Позже, он умер в больнице.

О внезапной смерти. 51-летний мужчина умер, когда к нему на фирму пришли со следственными действиями детективы Национального антикоррупционного бюро.