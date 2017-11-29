Четверту добу під землею: На Волині шахтарі бунтують, бо їм не платять

Кілька десятків гірників шахти "Бужанська" з неділі відмовляються виходити з шахти, протестуючи проти невиплати зарплат.

Як повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, 58 гірників шахти "Бужанська" ДП "Волиньвугілля" досі перебувають під землею.

У неділю, 26 листопада, 21 робітник шахти "Бужанська" відмовився виходити на поверхню, у понеділок до них приєдналося гірники 1-ї зміни – і під землею вже перебували 74 шахтарі.

За даними голови первинної організації НПГУ відокремленого підрозділу "Шахта "Бужанська" Вадима Царука, загальна заборгованість перед шахтарями складає 16 млн 108 тисяч грн. Зокрема, за серпень – 1 млн 55 тис грн, за вересень – 7 млн 166 тис грн, за жовтень – 7 млн 892 тис грн.

Як зазначав Волинець, "не краща ситуація і на шахтах №1 "Нововолинська" та №9 "Нововолинська".

Він обурюється, що на вимоги шахтарів "ніхто не реагує".

Генеральний директор ДП "Волиньвугілля" перебуває у відпустці. "А голова обласної держадміністрації сидить у Луцьку, і збирає інформацію про ситуацію на "Бужанській" від журналістів", – писав Волинець у вівторок ввечері.

Він зазначав: "Біля шахтарів перебувають медсестра та співробітники гірничо-рятувального загону, люди знаходяться за півтора кілометра від шахтного стовбуру під лавою, там холодно. Повітря, яке подається у шахту, майже такої ж температури, як і зовні",

"Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик перебуває у відпустці, а його перший заступник Галина Карп вважає, що краще б шахтарі й далі працювали й заробляли собі на сьогодні, аніж протестували", – пише Волинець у середу.

"А чому ж ви мовчите про причину? Гірникам "Бужанської" у повному обсязі не виплачено зарплату ще за серпень, усього лише 10% – за вересень, і жодної копійки за жовтень. А працівникам інфраструктурних підрозділів, у яких зовсім мізерні зарплати, заборгували ще за липень!", – додає він.

У Міненерго обіцяли звести до нуля заборгованість із зарплати шахтарям ще у жовтні.