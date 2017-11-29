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Саакашвілі каже, що Порошенко віддав наказ його арештувати

Середа, 29 листопада 2017, 14:55

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що президент Петро Порошенко віддав наказ арештувати його за спробу держперевороту.

Про це він повідомив на прес-конференції в середу.

"Сьогодні мені стало відомо, що президент Порошенко остаточно перетнув червону лінію і дав розпорядження мене заарештувати за спробу державного перевороту в Україні і за якусь вигадану справу з Одеси", - розповів Саакашвілі.

За його словами, відповідне доручення він дав Генпрокуратурі та СБУ, і тепер вони протягом 2-3 днів повинні його виконати.

Екс-президент Грузії вважає, що таким чином Порошенко хоче придушити мирний протест в Україні, адже на 3 грудня партія Саакашвілі "Рух нових сил" запланувала акцію біля Верховної Ради в Києві з вимогою імпічменту для президента.

"Вони підняли неіснуючі справи часів моєї роботи в обласній адміністрації Одеси. Їх різко інтенсифікували, і вони хочуть ці справи підвести під якусь складову", - каже він.

За словами Саакашвілі, йому "на 100%" відомо, що Служба безпеки України 2 дні тому запросила зразки його голосу, щоб фальсифікувати аудіозаписи з його розмовами.

"І вони збираються в день мого арешту це опублікувати", - зазначає екс-глава Одеської ОДА.

Саакашвілі закликав своїх прихильників у разі його арешту блокувати мирними пікетами будівлі облдержадміністрацій, СБУ і ГПУ.

За словами екс-губернатора, Порошенко надсилав до нього людину, яка його попередила, що якщо Саакашвілі не зупинить свій політичний рух, то його виженуть з України до Грузії і опублікують на нього компромат.

Як відомо, юристи Саакашвілі готують клопотання в Міністерство юстиції, в якому наведуть аргументи, чому його не можна екстрадувати на батьківщину.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліПорошенкоарешт
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