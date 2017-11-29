Вандала, який розбив пам'ятник Героям Небесної сотні, заарештували на 4 місяці

Печерський районний суд Києва засудив до 4 місяців арешту жителя Севастополя Юрія Чеканова за руйнування меморіалу Героям Небесної сотні в Києві.

Про це йдеться у вироку суду, повідомляють "Українські Новини".

Суд встановив, що 5 жовтня приблизно о 10:00 Чеканов, прогулюючись центром Києва, прийшов на алею Героїв Небесної сотні, де побачив відповідний меморіальний комплекс.

Після чого, приблизно о 11:05 "з метою самоствердження за рахунок публічного приниження пам'яті Героїв Небесної сотні", скинув руками на пішохідну доріжку гранітні пам'ятники.

Відзначається, що своїми діями Чеканов завдав моральної шкоди та матеріальних збитків близьким родичам загиблих і членам їх сімей, і створив громадський резонанс.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю.

Суд кваліфікував його дії як злісне хуліганство, але визнав його щире каяття як пом'якшувальну обставину.

У зв'язку з цим суд засудив Чеканова до 4 місяців арешту.

Термін арешту рахується з 5 жовтня і закінчується 2 лютого 2018 року.

Як відомо, серед білого дня 5 жовтня уродженець Луганська у центрі Києва розгромив меморіальні плити героям Небесної сотні.

Його відразу затримали, а пізніше того ж дня повідомили про підозру за ч. 1 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

6 жовтня суд обрав Чеканову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 320 тисяч гривень застави.