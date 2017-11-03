Убили лидера фракции "БПП" Северодонецкого горсовета

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Пятница, 3 ноября 2017, 09:06
Сергей Самарский

Глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз заявляет об убийстве главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

"Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский", – написал он в Facebook.

Сейчас идут неотложные следственные действия.

"Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!", – добавил Гарбуз.

Пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай подтвердила "Украинской правде" факт убийства.

Дополняется ...

Темы: Луганская область БПП убийство
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