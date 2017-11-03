Убили лидера фракции "БПП" Северодонецкого горсовета
Глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз заявляет об убийстве главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.
"Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский", – написал он в Facebook.
Сейчас идут неотложные следственные действия.
"Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!", – добавил Гарбуз.
Пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай подтвердила "Украинской правде" факт убийства.
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