Сытник рассказал о настоящей цене рюкзаков и о других уликах против Авакова

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

Об этом он заявил во время заседания в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Потому что они изготовлялись "кустарным" путем ", - сказал директор НАБУ.

Он отметил, что закупленные рюкзаки не соответствовали необходимым нормам - были не влаго и не огнестойкие, не соответствовали указанной норме загруженности и не могли использоваться военными в дальнейшем.

По его словам, детективы отследили, куда ушло более 14 миллионов гривен, полученных за рюкзаки для МВД, а также нашли место, где они изготовлялись.

Он заявил, что сейчас НАБУ имеет много доказательств причастности к коррупционной схеме сына Арсена Авакова Александра и других чиновников министерства.

"Кроме видеозаписи, где зафиксировано договоренность о поставках частной фирмой рюкзаков до объявления тендера, было получено законным путем и она может служить доказательством в суде, есть еще другие доказательства против указанных лиц, в том числе частного лица с фамилией на букву "А"", - сказал Сытник.

Антикоррупционер добавил, что детективы провели большое расследование, некоторые свидетельства удалось получить "совсем недавно" и уже имели все основания для проведения обысков и других следственных действий.

"Подозрения, которые составлены прокурорами и детективами, они составлены не по политическим мотивам, а обоснованные определенными доказательствами. Пусть суд решает, достаточно ли их для соответствующего приговора ", - подытожил Сытник.

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.