Луценко считает обоснованным подозрение агенту НАБУ

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Четверг, 30 ноября 2017, 13:23

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает обоснованным предъявление подозрения агенту Национального антикоррупционного бюро, который провоцировал чиновницу Государственной миграционной службы на взятие взятки.

Об этом он сказал на брифинге 30 ноября.

"Считаю обоснованным подозрение относительно вчера задержанного агента НАБУ относительно провокации и дачи взятки", - сказал он.

Луценко рассказал, что около 2,5 часов беседовал с руководством НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Сегодня в ходе встречи мы это принципиальный вопрос обсудили и, мне кажется, нашли общее понимание и с Артемом Сытником и с Назаром Холодницким: в дальнейшем недопустимо использовать в качестве проверки на коррупционность чиновников предложение принять заведомо незаконные решения", - отметил глава ГПУ.

Также Луценко говорит, что получил заверения, что работники НАБУ, которые координировали эту операцию, это по меньшей мере 2 должностных лица, в понедельник прибудут на допрос.

Дополняется...

Темы: НАБУ коррупция Генпрокуратура
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