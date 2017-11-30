"Межигорье" окончательно перешло государству – Минэкологии

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Четверг, 30 ноября 2017, 15:02

Резиденцию "Межигорье" окончательно передали в государственную собственность.

Об этом заявляет министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Поставлена ​​окончательная точка в деле "Межигорье". Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства", – пишет он в Facebook.

"Дальше – инвентаризация этого госимущества и определения органа управления им", – отмечает министр.

Также, по словам Семерака, Минприроды инициирует предоставление Межигорью статуса объекта природно-заповедного фонда, что "навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром".

 
 

Как сообщалось, 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

Суд наложил арест на недвижимость в Межигорье еще в 2014 году. По словам начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, имущество должно оставаться под арестом до приговора суда о конфискации, или если Верховная Рада примет закон о спецконфискацию.

В марте 2014 ГПУ открыла уголовное производство по факту завладения госимуществом в особо крупных размерах - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

В рамках уголовного производства сообщено подозрение экс-президенту Виктору Януковичу, бывшему учредителю и директору ООО "Танталит" Павлу Литовченко, бывшему директору ООО "Мединвесттрейд" Геннадий Герасименко.

В сентябре 2013 номинальным владельцем "Танталиту" стал Сергей Клюев, который сообщил, что приобрел компанию у экс-нардепа от Партии регионов Игоря Гуменюка.

Украинская правда
Темы: Межигорье
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