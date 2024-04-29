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Членов межведомственной комиссии не пускают на территорию "Межигорья"

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 апреля 2024, 16:11
Членов межведомственной комиссии не пускают на территорию Межигорья
иллюстративное фото с сайта спецадминистрации

В государственном парке-памятнике "Межигорье" начался процесс передачи в управление государству активов, на которые наложен арест в уголовном производстве по делам экс-президента Виктора Януковича, при этом неизвестные лица не допускают членов межведомственной комиссии на его территорию и блокируют работу.

Источник: спецадминистрация парка-памятника "Межигорье", Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Отмечается, что 29 апреля межведомственная комиссия в составе представителей специальной администрации "Межигорье" совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) с участием представителей Фонда государственного имущества Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры прибыли в парк-памятник в селе Новые Петровцы Вышгородского р-на Киевской области, и должны были начать процесс передачи арестованного имущества, которое решение судом передано в управление АРМА.

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Указанное имущество было арестовано в рамках уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП. Речь идет о расследовании фактов присвоения экс-президентом имущества, находящегося на территории урочища "Межигорье".

Проверка наличия и осмотр имущества "Межигорья" является первым этапом процесса передачи в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" арестованных активов.

В то же время сообщается, что "неизвестные лица заблокировали вход в государственный парк-памятник и не допускают членов межведомственной комиссии на территорию, делая невозможным ее работу".

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Что предшествовало: В 2023 году Верховная Рада приняла закон, который вернул "Межигорье" в государственную собственность и создал новый объект природно-заповедного фонда на 138,6 га земель государственной собственности с официальным названием парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье".

Кабинет министров в апреле 2024 года одобрил распоряжение № 321-р о передаче в управление государственному учреждению "Парк - памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" активов, на которые наложен арест в уголовном производстве.

За хранение арестованного имущества "Межигорья" с 2014 года и по собственной инициативе отвечает физическое лицо, представитель общественной организации, который находится на территории парка и более 10 лет им распоряжается.

Официальное открытие государственного парка-памятника "Межигорье" запланировано в мае.

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Темы: МежигорьеАРМААнтикоррупционная прокуратура
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