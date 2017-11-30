"Межигір'я" остаточно перейшло державі – Мінекології

Резиденцію "Межигір'я" остаточно передали у державну власність.

Про це заявляє міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

"Поставлено остаточну крапку у справі "Межигір'я". Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким зазначена резиденція переходить у власність держави", – пише він у Facebook.

"Далі – інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним", – зазначає міністр.

Також, за словами Семерака, Мінприроди ініціюватиме надання Межигір'ю статусу об'єкта природно-заповідного фонду, "що назавжди відкриє цю територію для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами та зробить цю територію освітнім і науковим центром".

Як повідомлялося, 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція "Межигір'я" вибула у 2007 році з державної власності

Суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще у 2014 році. За словами начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, майно мало залишатися під арештом до вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію.

У березні 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я" с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ "Танталіт" Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ "Медінвесттрейд" Геннадію Герасименку.