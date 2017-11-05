СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ

Украинская сторона СЦКК заявляет о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении СЦКК, провокационные случаи нарушения "тишины" при осуществлении ремонтно-восстановительных работ со стороны НЗФ ОРДО продолжаются вторые сутки.

"3 ноября боевики ОРДО обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники станции зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена ​​прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений ВСУ", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Также указано, что боевики таким образом пытаются помешать проведению плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, по данным СЦКК, обостряется обстановка на мариупольском направлении.

"Утром 5 ноября боевики совершили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного "Минском" вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм по позициям подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного возле Мариуполя. Последствия обстрелов уточняются", - говорится в сообщении.

"Обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишины", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Украинская правда