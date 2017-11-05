Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ

Воскресенье, 5 ноября 2017, 16:46
СЦКК: Боевики провоцируют, имитируя обстрелы со стороны ВСУ

Украинская сторона СЦКК заявляет о провокациях со стороны боевиков ОРДО, которые имитируют обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении СЦКК, провокационные случаи нарушения "тишины" при осуществлении ремонтно-восстановительных работ со стороны НЗФ ОРДО продолжаются вторые сутки.

"3 ноября боевики ОРДО обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, сотрудники станции зафиксировали повреждение резервного хлоропровода. Эта боевая активность направлена ​​прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений ВСУ", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Также указано, что боевики таким образом пытаются помешать проведению плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, по данным СЦКК, обостряется обстановка на мариупольском направлении. 

"Утром 5 ноября боевики совершили провокационные обстрелы с БМП-2, СПГ и крупнокалиберных пулеметов, а также из запрещенного "Минском" вооружения - минометов калибра 120 и 82 мм по позициям подразделений ВСУ, расположенных на окраине Водяного возле Мариуполя. Последствия обстрелов уточняются", - говорится в сообщении.

"Обстрелы проводились с целью провокации. Подразделения ВСУ в ответ не реагировали и не отвечали на провокации, следуя заявленному режиму тишины", - заявили в украинской стороне СЦКК.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
Все новости...
Реклама: