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Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку и Опытное

Воскресенье, 5 ноября 2017, 20:01
Боевики из Градов обстреляли Авдеевку и Опытное
Фото: Reuters

В воскресенье боевики выпустили почти 250 реактивных снарядов из системы залпового огня "Град" по Авдеевке и Опытному в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Под удар из "Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное. По Авдеевке российскими наемниками было выпущено 137, а по Опытному - 110 реактивных снарядов", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем в штабе АТО не сообщают  о разрушениях или жертвах в результате обстрелов.

"Цинично нарушая Минские договоренности, незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирных жителей", - отметили в пресс-центре.

Как известно, за последние сутки боевики применяли тяжелое вооружение, двое украинских военных получили ранения.

Украинская правда

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Темы: АТОАвдеевкаДонецкая областьобстрел
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