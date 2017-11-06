Сыну Авакова надеются найти e-браслет до вторника

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Понедельник, 6 ноября 2017, 09:42

Полиция готова 7 ноября надеть на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра электронный браслет слежения.

Об этом "Украiнським новинам" сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", – сказал собеседник.

Он добавил, что пока браслет для сына министра ищут.

Как известно, 1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

Темы: Аваков полиция НАБУ
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