Сыну Авакова надеются найти e-браслет до вторника

Полиция готова 7 ноября надеть на сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра электронный браслет слежения.

Об этом "Украiнським новинам" сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро.

"Глава Нацполиции Князев пообещал надеть ему браслет во вторник", – сказал собеседник.

Он добавил, что пока браслет для сына министра ищут.

Как известно, 1 ноября суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.