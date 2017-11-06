Раде предложили новый способ снятия неприкосновенности с нардепов

3866 просмотров
Понедельник, 6 ноября 2017, 11:03

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект, который предусматривает попытки лишить неприкосновенности всех депутатов на первой сессии каждого созыва.

Об этом говорится в проекте закона №7255 "О внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народных депутатов Украины".

Авторами законодательной инициативы выступают народные депутаты из фракции "Самопомич" Егор Соболев, Семен Семенченко и Павел Костенко.

Они предлагают внести изменения в закон о регламенте Рады, что заставит спикера в течение первой сессии каждого созыва ставить на голосование лишение депутатского иммунитета всех народных избранников.

"Путем открытого поименного голосования большинством голосов народных депутатов (минимум 226 за - ред.)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщалось, в конце октября Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

В середине октября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Одна из этих инициатив подана президентом Петром Порошенко. Он предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

В то же время в парламенте зарегистрирован законопроект №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада неприкосновенность законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко: Моих гостей в ВР на входе проверяют люди в балаклавах 4 ноября 2017, 16:39
Луценко рассказала, когда будут голосовать закон о реинтеграции Донбасса 4 ноября 2017, 12:31
К закону о деоккупации подали более полутысячи правок – комитет 3 ноября 2017, 16:42
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ГПУ закрыла дело о возможном уклонении от налогов Хомутынником
Онищенко заявил, что от Германии ему нужно не гражданство
Онищенко подался на гражданство Германии – бургомистр
Хроника 6 ноября. Снаряд в школе Ахметова и Путин идет по украинскому следу Манафорта
Все новости
От создателей

Бренд одежды с авиационной тематикой от студентов НАУ

исследование

6 мифов о детском сне, которые нужно забыть

афиша

Музыка ноября: лучшие концерты месяца