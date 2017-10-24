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Соболев заявил, что готов избавиться от неприкосновенности

Вторник, 24 октября 2017, 22:51

Народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112", передает "Укринформ".

"Если генеральный прокурор инициирует снятие неприкосновенности с меня, то я буду голосовать "за" и буду просить весь парламент голосовать", - сказал Соболев.

Соответствующее заявление он сделал во время перерыва в судебном заседании по избранию меры пресечения участнику АТО Ярославу Ходаковскому, подозреваемому в избиении полицейского на митинге под Верховной Радой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СоболевВерховная Раданеприкосновенность
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