Соболев заявил, что готов избавиться от неприкосновенности

Народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев заявил, что будет голосовать за снятие с себя депутатской неприкосновенности в случае соответствующего представления генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112", передает "Укринформ".

"Если генеральный прокурор инициирует снятие неприкосновенности с меня, то я буду голосовать "за" и буду просить весь парламент голосовать", - сказал Соболев.

Соответствующее заявление он сделал во время перерыва в судебном заседании по избранию меры пресечения участнику АТО Ярославу Ходаковскому, подозреваемому в избиении полицейского на митинге под Верховной Радой.