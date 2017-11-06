Аваков описал "ленинопад" в книге
В издательстве "Folio" вышла книга "Ленин с нами?" авторства Арсена Авакова.
Сам министр внутренних дел сообщил журналистам о ее презентации.
Как сказано на сайте издательства, книга на 160 страниц написана на русском языке.
Она вмещает статью политика 10-летней давности, данные Украинского института национальной памяти о демонтаже памятников Владимиру Ленину и перечень самовольно сваленных памятников вождю.
Материал "Ленин с нами" Аваков опубликовал в июле 2007 года. В 2008 году его вместе с комментариями в интернет-изданиях опубликовали в виде книги.
"Спустя десять лет и три тысячи снесенных в Украине памятников Ленину я вновь публикую эту статью, на этот раз добавив в название знак вопроса: Ленин с нами?", – отмечает в предисловии автор.
Кроме исходного текста и последующей дискуссии министр внутренних дел добавил в издание 2017 года "хронику "ленинопада" 2014 года".
"А еще попросил высказаться на эту тему – из нынешнего 2017-го – известных украинских публицистов, историков и политиков", – отмечает Аваков.
"Прочитав весь сборник – и прямые ленинские цитаты, и такие разные мнения из 2007-го и 2017 года, – ответьте себе на вопрос: Ленин с нами? И кто он: символ великой коммунистической идеи или воплощение чудовищных злодеяний? Помнить ли? Простить ли?", – предлагает он в предисловии.
По мнению Авакова, прошедшие "сто лет – достаточный срок, чтобы оценить и сделать выводы, сформулировать нравственный императив исторической памяти, стряхнуть морок советской пропаганды о "самом человечном из людей", осознанно освободиться от "призрака коммунизма" и его идолов".
"Хватит "призракам бродить по Европе", пора нам самим идти вперед!", – заявляет он
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