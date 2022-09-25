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На Донбассе продали Ленина: кто-то заплатил более 700 тысяч

Евгений КизиловВоскресенье, 25 сентября 2022, 21:56
Памятник Ленину во время демонтажа в Славянске в 2015 году, фото: www.6264.com.ua

В городе Славянск Донецкой области за 747 тысяч гривен продали памятник Ленину, который был демонтирован семь лет назад.

Источник: глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в Facebook

Прямая речь: "Ленин, гуд бай! Свершилось! Памятник вождю мирового пролетариата, который долгое время пылился на КАТП, продан за 747 тыс. 446 грн".

 

Детали: Лях уточнил, что средства от продажи пойдут на выплату помощи за разрушенное жилье.

 

А вот кто и зачем купил такое "счастье", председатель ВГА не сказал.

Памятник Ленину стоял на центральной площади Славянска с 1976 до 2015 года.

 

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Темы: ЛенинСлавянскторговлякультура
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