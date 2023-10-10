Россияне заявили, что ВСУ атаковали памятник Ленину в Новой Каховке

Российские оккупанты Новой Каховки заявили, что дрон украинских военных атаковал памятник Владимиру Ленину, который россияне установили в апреле прошлого года.

Источник: ТАСС со ссылкой на комментарий назначенного Россией "главы совета депутатов Новокаховского городского округа" Владимира Леонтьева, Мост

Прямая речь: "Вчера (9 октября - ред.) было сброшено, а сегодня "прорекламировано" как особое достижение сброс значительного количества взрывчатых веществ рядом с памятником, который устанавливали еще наши деды, у кого-то прадеды здесь перед исполкомом на площади".

Реклама:

Детали: Российские СМИ сообщают, что монумент получил незначительные повреждения, рядом в здании администрации выбиты окна.

Предыстория:

Памятник установили оккупанты в апреле 2022 года. Об этом сообщали даже сами российские пропагандисты.

До этого, в 2014 году памятник Ленину убрали по распоряжению местных властей.

10 октября 2023 года херсонские СМИ сообщили, что его подожгли неизвестные.

ФОТО ИЗДАНИЯ МОСТ ЗА 23 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА