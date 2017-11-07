САП оспаривает личное обязательство для Авакова и Чеботаря по "делу рюкзаков"

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Вторник, 7 ноября 2017, 09:38

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение суда об избрании меры пресечения в виде личного обязательства для подозреваемых по "делу рюкзаков".

Об этом сообщает САП в Facebook.

Речь идет о решении Соломенского суда, которыми 1 ноября сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботяря отпустили под личное обязательство.

Соответствующие апелляционные жалобы в Апелляционный суд Киева САП подала 6 ноября.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими и несоответствующими тяжести уголовного преступления и рискам, установленным во время досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры будут настаивать на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для трех подозреваемых.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

31 октября НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря под личное обязательство, а 2 ноября под личное обязательство отпустил Литвина. 

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Украинская правда
Темы: Аваков Антикоррупционная прокуратура госзакупки коррупция
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