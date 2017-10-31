Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Правоохоронці доставили сина Авакова в ізолятор

Вівторок, 31 жовтня 2017, 21:47
Правоохоронці доставили сина Авакова в ізолятор
Радіо Свобода, "Схеми"

Правоохоронні органи доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в ізолятор також доставили іншого підозрюваного, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

До цього Олександр Аваков і Сергій Чеботар пройшли медичний огляд у міській клінічній лікарні №4. Це - типова процедура перед доправленням підозрюваного в ізолятор тимчасового тримання Нацполіції на Косогірному перевулку, написала журналістка Наталія Седлецька.

"Знаєте, як каже мій батько? Залишайтесь оптимістом", - так пояснив свій сьогоднішній гарний настрій затриманий син міністра нашому журналісту, написала Седлецька.

Як повідомлялося, 31 жовтня НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Пізніше стало відомо про затримання сина Авакова та екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.

Також, за даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин керівник ІТ-компанії "Turboseo" Володимир Литвин.

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи - сину міністра внутрішніх справ Олександру Авакову та екс-заступнику голови МВС Сергію Чеботарю.

Як відомо, обшуки відбувалися в сина Авакова Олександра в рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го на початку 2015 року.

Кримінальне провадження по "рюкзаках Авакова" відкрито Генпрокуратурою в липні 2015 року, тодішній генпрокурор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро.

Весною 2016 року НАБУ у рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії – постачальника тактичних рюкзаків для МВС "Дніпровенд", яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі 6000 рюкзаків, для потреб бійців у зоні АТО.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковСІЗОКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: