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Суд отпустил Литвина под личное обязательство

Четверг, 2 ноября 2017, 01:05
Суд отпустил Литвина под личное обязательство

Соломенский райсуд Киева отпустил третьего фигуранта дела о закупке рюкзаков Владимира Литвина под личное обязательство.

Об этом сообщает Укринформ.

"Суд не удовлетворил ходатайство САП об аресте Литвина и отпустил его под личное обязательство. Он должен носить электронный браслет", - говорится в сообщении.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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Темы: судАваков
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