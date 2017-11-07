НАБУ объявила подозрение еще трем по "делу Мартыненко"

В рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" о подозрении сообщено еще трем лицам.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В частности, о подозрении сообщено двум гражданам Австрии - генеральному директору и директору австрийской компании-посредника "Steuermann", которая, по данным следствия, подконтрольная экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам Топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко, который также имеет статус подозреваемого.

Должностным лицам "Steuermann" инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 ( "Создание преступной организации"), ч.5 ст.191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Генерального директора австрийского ООО также подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.209 УК Украины ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем").

Сообщение о подозрении чиновникам "Steuermann" вручено в Австрии в рамках оказания международной правовой помощи.

Третий подозреваемый - гражданин Украины - является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП "ВостГОК", ГП "НАЭК "Энергоатом", ГП "Объединенная горно-химическая компания", и одновременно является главой иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств.

О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.5 ст.191 УК Украины, ему сообщено в Латвийской Республике.

Как сообщалось, 20 апреля 2017 года экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

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