Суд РФ отказался отпустить Гриба под домашний арест

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Вторник, 7 ноября 2017, 11:16

Российский суд в Краснодаре не захотел изменить меру пресечения похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Суд в Краснодаре отклонил ходатайство об изменении меры пресечения украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест", – отметил Кирилич.

"При этом Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону выступило гарантом оплаты аренды помещения Грибу в Краснодаре", - добавил он.

Кирилич назвал результат прогнозируемым и добавил, что решение было заранее подготовленным, а именно судебное заседание было "мгновенным".

"Это сценарий, апробированный относительно украинцев, осужденных по политическим мотивам", - добавил он.

"Разбирательства дел по украинцам в российских судах свидетельствуют, что право отсутствует, зато безгранична сила политической целесообразности и жестокости", – отметил Кирилич.

Он подчеркнул, что МИД и в дальнейшем намерен применять "все возможные меры дипломатического давления на РФ с привлечением партнеров, международных организаций и правозащитных организаций для освобождения незаконно задержанных и приговоренных украинцев по политическим мотивам".

Оксана Коваленко, УП
Темы: политзаключенные Росcия
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