Аваков не видит оснований покидать пост главы МВД

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Вторник, 7 ноября 2017, 22:39

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что намерен оставаться на занимаемой им должности, пока у него есть стимулы для этого и он чувствует в себе силы для эффективной работы на занимаемом посту.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Кто-то должен отвечать за то, что происходит. Как только я найду аргументы для того, чтобы мне не быть на этом посту, то меня, поверьте, не удержит ни воля, ни сила, ни что-либо другое. А если я нахожу для себя аргументы и мотивы делать свое дело и быть эффективным, то я буду оставаться на этом месте", - заявил Аваков.

Комментируя голосование в Верховной Раде, в ходе которого депутаты не поддержали его отставку, глава МВД отметил, что парламент для того и существует, чтобы принимать серьезные решения.

"И я не знаю, почему он должен был поддержать (отставку - ред)", - добавил министр.

Как известно, во вторник, 7 ноября на презентацию книги министра внутренних дел Арсена Авакова пришли члены Кабмина, народные депутаты разных фракций, работники АП и МВД.

Кроме того, во вторник Верховная Рада не поддержала постановление об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова.

Постановление 5041, которую в 2016 году внес в парламент нардеп от БПП Сергея Каплина, поддержали лишь 31 нардеп.

Темы: Аваков Верховная Рада
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